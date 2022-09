Nagelsmann, mugugni al Bayern Monaco: alcuni giocatori infastiditi dal mister

Qualche malumore in casa bavarese dopo i recenti risultati.

Redazione ITASportPress

Rumors in casa Bayern Monaco dopo gli ultimi risultati non certo entusiasmanti della squadra. Da quanto si apprende, a seguito dei tre pareggi di fila in Bundesliga, diversi giocatori - per ora rimasti anonimi - avrebbero messo in dubbio le decisioni tattiche dell'allenatore Julian Nagelsmann.

A riportare tale indiscrezione è la Bild che fa riferimento alle conseguenze delle parole del tecnico a seguito dei tre punti ottenuti in altrettante gare di campionato. Alcuni giocatori del Bayern Monaco sarebbero rimasti piuttosto sorpresi, in negativo, dal fatto che dopo il pareggio di sabato con lo Stoccarda (2-2), l'allenatore abbia criticato solo gli addetti ai lavori scesi sul terreno di gioco invece di prendersi alcune colpe anche per la tattica scelta per la partita.

Il club bavarese, come anticipato, ha pareggiato per la terza volta consecutiva: Borussia Monchengladbach (1-1), Union Berlino (1-1) e appunto il 2-2 contro lo Stoccarda. Dopo sei turni di Bundesliga, il Bayern è al terzo posto con 12 punti all'attivo esattamente come Hoffenheim e Borussia Dortmund.