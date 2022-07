Nagelsmann prepara il post Lewandowski: “Mané può essere il suo sostituto”

Il Bayern Monaco è pronto a salutare uno degli attaccanti più prolifici della sua storia: Robert Lewandowski lascerà infatti il club per accasarsi al Barcellona , club che l’ha inseguito da tempo. Ora il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann dovrà colmare il vuoto lasciato proprio dall’attaccante polacco. Sadio Mané è appena approdato al Bayern ed è pronto a prendere l’eredità di Lewandowski e a confermarlo ci ha pensato proprio il tecnico del club tedesco. Queste le sue parole in un’intervista a Sky Sport DE :

“Abbiamo diverse opzioni, Mané stesso può essere il sostituto di Lewandowski in attacco. Dovremo cambiare un po' il nostro stile di gioco, perché abbiamo perso un centravanti in grado di segnare 40 gol a stagione. Allo stesso tempo, però, questa partenza rappresenta una grande sfida e opportunità per tutti gli altri calciatori. Dobbiamo continuare a portare in alto il Bayern anche se è partito Robert”.