Nagelsmann, primo colpo per suo Bayern Monaco è… l’assistente di Koeman

Il tecnico dei tedeschi proverà ad avere un rinforzo davvero particolare

Redazione ITASportPress

Massima attenzione ai dettaglio, droni per osservare e correggere meglio i movimenti dei suoi durante gli allenamenti. Non stupisce allora che Julian Nagelsmann, in vista del suo approdo al Bayern Monaco nella prossima stagione, abbia optato per un primo "colpo" piuttosto singolare.

Secondo quanto riportato da ESPN, la cui indiscrezione trova conferma anche in Germania da SportBild, il nuovo allenatore del club di Monaco di Baviera vorrebbe un "rinforzo" speciale per la sua squadra. Nessun calciatore, per ora, ma Alfred Schreuder, suo allenatore in seconda ai tempi dell’Hoffenheim e oggi assistente di Ronald Koeman al Barcellona.

Uno "scippo" in piena regola da parte dei Nagelsmann al collega del club blaugrana che potrebbe andare in porto secondo le recenti ultime informazioni. In attesa di capire come sarà formata la squadra del giovane mister, il tecnico è dunque a lavoro per costruire un ambiente ideale dove poter realizzare al meglio il suo compito.