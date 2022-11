Nainggolan-Anversa, è finita: il Ninja non sarà reintegrato in squadra

Il centrocampista era stato fermato senza patente dalla Polizia belga, quindi le telecamere lo avevano beccato a fumare in panchina prima di una partita contro lo Standard Liegi, poi persa per 3-0. Comportamenti che, come detto, avevano portato il club a mettere fuori dalla propria rosa in Ninja a tempo indeterminato.

Adesso, con un comunicato ufficiale, ecco la decisione definitiva della società: "Questa sera (ieri ndr) c'è stato un incontro tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. Essendoci la pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi per un po' attorno a un tavolo. Abbiamo deciso di non reintegrare Radja in prima squadra. Il club collaborerà a un eventuale trasferimento. La RAFC non rilascerà ulteriori comunicati su questo argomento e si concentrerà ora nella preparazione al girone di ritorno della stagione regolare".