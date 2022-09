Nakajima, debutto e rosso in 20″ con l’Antalyaspor: la reazione della madre è virale

Un debutto amaro per il giapponese e per la sua famiglia...

Aveva sognato questo momento da tempo ma Shoya Nakajima non è riucito a far andare la serata come avrebbe voluto. Il giocatore giapponese dell'Antalyaspor è sceso in campo debuttando in Super Lig turca. Peccato che dopo pochi secondi, 20 per la precisione, un suo intervento falloso su un rivale abbia portato ad una conseguenza inattesa: cartellino rosso e giornata da dimenticare.