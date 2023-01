Nani si è rotto il crociato, il Melbourne Victory: “Perdita devastante”

Luis Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Luis Nani, ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio che lo obbligherà a stare fuori dal terreno di gioco per diverso tempo. Il giocatore del Melbourne Victory, ex anche Serie A avendo giocato con le maglie di Lazio e Venezia, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nel match contro Brisbane.