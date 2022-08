Nani sta con Cristiano Ronaldo: “Non ha tempo di aspettare che lo United si sistemi”

NON HA TEMPO - "Abbiamo giocato insieme per molto tempo. Molte cose possono cambiare nella vita, sia le reazioni che gli atteggiamenti alle diverse situazioni, ma a giudicare da quello che vedo Cristiano si comporta esattamente come prima. Quando una squadra gioca male o perde, lui reagisce. Cristiano Ronaldo non è più un bambino. Si è comportato bene in tutti i club in cui è stato e sempre con giocatori diversi. Ora è al Manchester United dove l'allenatore vuole costruire una squadra forte, ma non è una cosa facile da fare specie se hai poco tempo". Nani ha poi aggiunto: "Cristiano, in tal senso, non ha tempo da aspettare. Non può aspettare i progressi della squadra, la sua crazione e progressione anche per la prossima stagione. Lui vuole essere il migliore, segnare e stare al top. Ecco perché credo che le sue reazioni siano normali".