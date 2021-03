Nani, stoccata a Pogba: “Se ha intenzione di restare allo United deve raggiungere il livello di Bruno Fernandes”

Non solo le parole di stima nei confronti di Sir Alex Ferguson. Nani, ex esterno offensivo del Manchester United, ora giocatore in MLS con gli Orlando City, ha parlato a Stats Perform News anche di Paul Pogba e del suo momento in maglia Red Devils non risparmiando qualche piccola frecciata…

Nani: Pogba e il Manchester United

“Al momento Pogba sembra essere tornato un giocatore importante per lo United, ma non so se stia pensando di andarsene”, ha detto Nani sul centrocampista francese e le possibili voci di mercato che lo riguardano. “Se vuole restare, però, deve mantenere un livello alto di gioco e migliorare ancora, assumendo più sicurezza e aiutando la squadra al meglio delle sue possibilità. Nel Manchester United oggi ci sono altri calciatori che stanno facendo davvero la differenza. Penso ad esempio a Bruno Fernandes. Pogba deve riuscire a raggiungerlo in termini di prestazioni“.