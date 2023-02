Nantes, dramma Ganago: morta figlia di 5 anni

Da quanto si apprende dai media transalpini ed in particolare da L'Equipe, il giocatore ha subito un dramma familiare che non gli farà prendere parte alla sfida con la Juventus in Europa League giovedì sera a Torino.

Come riporta il sito francese de L’EquipeGanago ha perso la figlia di cinque anni, deceduta in seguito ad una malattia. Uno shock per tutta la squadra e, ovviamente, soprattutto per il giocatore e la sua famiglia. L'atleta è immeditamente partito per il Camerun per stare accanto ai suoi cari in questo momento difficile e quindi non sarà a disposizione del tecnico del Nantes per la partita di giovedì di coppa.