Nantes, giocatore 19enne sarebbe in coma dopo malore in allenamento: le parole del club

Il club francese scosso per l'accaduto

Sono ore di grande tensione e ansia in casa Nantes a seguito di un grave malore subito da un giovane calciatore della squadra riserve. Come riportato dalla società francese, c'è grande preoccupazione per le condizioni di salute di un giovane 19enne, di cui non è stata rivelata l'identità. L'atleta si sarebbe accasciato a terra al termine dell'allenamento di giovedì e nonostante sia stato prontamente soccorso con tanto di massaggio cardiaco in campo oltre all'utilizzo del defibrillatore, le sue condizioni non sarebbero migliorate.