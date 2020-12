Nantes, ufficiale: Domenech nuovo allenatore

Il Nantes ha ufficializzato, questo sabato pomeriggio, il nuovo allenatore: è il 69enne Raymond Domenech. Contratto fino al termine di questa stagione per l’ex ct della Francia che prende il posto di Gourcuff esonerato lo scorso 8 dicembre. Da allora la squadra è stata guidata da Patrick Collot. Domenech, che non allena un club da 27 stagioni, è celebre soprattutto per essere stato ct francese nella finale mondiale di Berlino persa con gli azzurri. Per andare in panchina avrà bisogno di una deroga vista l’età, ma quando guidava il sindacato allenatori l’aveva osteggiata per non fare guidare proprio la sua prossima squadra a Claudio Ranieri.