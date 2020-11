Napoli, guarda la Real Sociedad: David Silva si fa male e rischia lungo stop

Grana in casa Real Sociedad: David Silva non prenderà parte ai prossimi impegni di Europa League e campionato e potrebbe essere a rischio anche per la gara contro il Napoli di dicembre. Ad annunciare il guaio fisico per il calciatore è la stessa società attraverso un comunicato stampa.

David Silva infortunato

Da quanto emerge dalla nota pubblicata dal club spagnolo sui social e sul sito ufficiale, David Silva si sarebbe fatto male nell’ultima gara di campionato in Liga contro il Cadice e avrebbe riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. I tempi di recupero sono ancora incerti e le condizioni del giocatore andranno valutate giorno per giorno. Non certo una buona notizia per il club iberico che affronterà una fase decisiva della stagione, tra campionato e Coppa, senza il suo fantasista migliore. Anche il Napoli osserva interessata vista la gara del 10 dicembre che chiuderà il girone di Europa League.