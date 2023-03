Psg, è Osimhen il grande obiettivo per la nuova stagione: pronti oltre 100 mln

Stando a quanto riferito da 'L'Equipe', oltre a Milan Skriniar, che arriverà a parametro zero, c'è in programma un assalto a Victor Osimhen del Napoli, per cui il club parigino avrebbe pronta un'offerta da 150 milioni. Già nelle scorse settimane ci sarebbe stato un summit con il calciatore con l'obiettivo di sondare il terreno in vista del prossimo campionato.