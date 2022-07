Nasce la Superlega africana: l’annuncio della CAF

La Federcalcio africana (CAF) ha annunciato il lancio, da agosto 2023, di una Superlega con un budget di 100 milioni di dollari (96 milioni di euro). Il Comitato esecutivo della CAF, riunitosi a Rabat, in Marocco, ha approvato un nuovo torneo in cui si affronteranno i migliori club africani, il tutto con il supporto della Fifa. Il torneo inizierà nel 2023 e distribuirà 100 milioni di premi. Finora i migliori club africani si affrontavano in un torneo tradizionale in stile Champions League in Europa. L’idea della Superlega nasce per estendere ulteriormente i diritti televisivi e gli accordi commerciali annessi.