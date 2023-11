Nasri consiglia Mbappé: “Al PSG è il re, a Madrid sarebbe uno dei tanti…”

L'ex fantasista di Marsiglia e Arsenal, oggi opinionista per Canal +, prende posizione sul futuro dell'attaccante in scadenza a giugno col Paris, oggetto del desiderio del Real Madrid

Il mercato di gennaio è ancora lontano, figurarsi quello estivo, quando si chiarirà in via definitiva il futuro di Kylian Mbappé. Rinnovo col PSG o estate da svincolato di lusso? L’attaccante francese, non è un mistero, è l’oggetto del desiderio del , che ha tuttavia smentito ufficialmente sui propri canali l’esistenza di una trattativa per acquistare il giocatore, che come noto il presidente dei Blancos Florentino Perez vorrebbe provare a mettere sotto contratto a parametro zero.