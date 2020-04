Nasri diventa un caso: l’Anderlecht lo cerca, ma lui è irreperibile

L’Anderlecht è in apprensione. Tutta colpa di Samir Nasri: l’attaccante francese è letteralmente scomparso. Secondo quanto riportato da Le Derniere Heure, il giocatore sarebbe a Dubai, dove si starebbe sottoponendo agli allenamenti individuali, come gli altri compagni. Tuttavia, da diversi giorni non ha più fornito sue tracce, non condividendo i suoi risultati personali. L’ultima sua comparsa sui social risale al giorno della scomparsa dell’ex presidente al Marsiglia, Pape Diouf, per le conseguenze del Coronavirus. Nasri era arrivato a parametro zero all’Anderlecht in estate, ma la sua avventura con i belgi sembra fortemente a rischio.