Nasri irriconoscibile: sovrappeso al Match des Heros ad un mese dal ritiro

Il fantasista si è ritirato di recente ma ha già perso la forma migliore

Redazione ITASportPress

Solamente un mese fa aveva spiegato i motivi che lo avevano portato all'addio al calcio. Sentire le sue parole era stato un colpo per tanti appassionati del pallone, ma probabilmente vederlo totalmente fuori forma lo è stato ancora di più. Parliamo di Samir Nasri, storico ex giocatore che ha vestito in carriera le maglie - tra le altre - di Marsiglia, Arsenal, City e Siviglia.

Il trequartista ha preso parte nella notte al "Match des Heros", la partita organizzata anche per il suo addio al calcio tra le leggende dell'Olympique Marsiglia e una squadra dell'Unicef, e ha stupito tutti non per le sue giocate bensì per il suo fisico.

Nasri ha confermato la fine della sua carriera il 26 settembre scorso a 34 anni e da circa un anno era senza squadra, dopo la sua ultima esperienza all'Anderlecht. In poco tempo, a giudicare da quanto visto sul campo, il francese è ingrassato e contro Abidal, Karembeu, Cambiasso, Kluivert e Gaizka Mendieta, tutti in campo per l'Unicef, si è presentato con diversi chili in più facendo scalpore e generando tantissime reazioni sui social tra utenti che si domandavano cosa gli sia accaduto o chi, semplicemente, non poteva credere a ciò che vedeva.