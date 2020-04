Nasri sbotta: “Io sparito e licenziato? Ma se parlo ogni giorno con Kompany e i medici…”

Sparito e licenziato per non aver avvisato la società? Tutte menzogne, almeno secondo il diretto interessato. Samir Nasri ha posto fine ai rumors riguardo al suo addio all’Anderlecht e al fatto di essere partito a Dubai senza permessi e senza alcun avviso al club belga.

Nelle scorse ore La Dernière Heure ha riferito che l’Anderlecht non aveva idea di dove fosse Nasri e che fosse in procinto di licenziarlo per giusta causa in quanto unico calciatore del club ad essere partito per trascorrere la quarantena altrove senza avvisare. Ma l’ex calciatore anche del Manchester City ha risposto alle accuse nel corso di un’intervista rilasciata sui social al giornalista Bertrand Latour.



MENZOGNE – “Io licenziato? Deve essere una brutta battuta”, ha commentato Nasri. “Come si fa a dire che sono partito senza lasciar traccia? Questo è ciò che ho sentito e letto dappertutto, Ma se uno è scomparso vuol dire che non si fa sentire e non dà segni di vita mentre io parlo con lo staff medico tutti i giorni e sento anche Kompany. Il resto sono tutte speculazioni e chiedo a tutti di farla finita. Non sta succedendo niente tra me e la società. Sto aspettando di vedere se la stagione riprenderà e se giocheremo ai playoff. Poi vedremo cosa accadrà la prossima stagione”.