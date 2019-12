Nasri, stoccata a Salah: “Pensa solo al gol e alle statistiche. Non lavorerei con lui…”

Samir Nasri non le manda a dire a Mohamed Salah. Il centrocampista francese di origine algerina, ha parlato a Le Buteur della propria carriera ma anche, e soprattutto, del giocatore col quale vorrebbe giocare e di quello, al contrario, con cui non vorrebbe…

MAHREZ E SALAH – Nasri ha parlato in maniera specifica di due giocatori, motivando il suo gradimento per uno di questi. Si tratta di Riyad Mahrez e Mohamed Salah, rispettivamente giocatori di Manchester City e Liverpool candidati al Pallone d’Oro africano. L’attuale calciatore dell’Anderlecht, con un passato ai Citizens ha detto: “Mahrez è un giocatore collettivo che gioca di squadra, mentre Salah è molto più solista. Aspira solo a segnare gol. Non dirò che Salah è egoista, ma corre dietro ai gol e alle statistiche. Con Mahrez, invece, puoi giocare l’uno-due. Personalmente ci giocherei. È un giocatore con il quale puoi facilmente dialogare in campo. Se devo scegliere chi è il migliore attualmente, beh, Mahrez. Non ho dubbi”.

Ricordiamo, infatti, che Mahrez, Salah e Sadio Mané sono arrivati ad essere i finalisti per il miglior calciatore africano del 2019.