Al Khelaifi, non solo PSG: nel mirino la proprietà di un nuovo club

Se l’acquisto del Malaga diventasse realtà, QSI diventerebbe proprietaria di tre squadre professionistiche: il Paris Saint-Germain, di cui detiene il 100%, e lo Sporting Club de Braga, di cui detiene il 22% delle azioni. Inoltre, ha altri investimenti nel settore sportivo come Premier Padel. Non si tratta dell’unico investimento che il patron del PSG sta valutando. Di recente Al-Khelaifi ha fatto domanda per acquistare lo Stade de France e lasciare il Parco dei Principi. L’obiettivo è partecipare alla gara per la gestione dell’impianto, dopo che l’attuale contratto terminerà nel luglio 2025.