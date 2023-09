Nazionale spagnola femminile, la ct Tomé: "Brutto momento, non posso controllare..." Le parole dell'allenatrice

Attesa dal debutto in Nations League con la sua nazionale spagnola, la nuova allenatrice Montse Tomé ha parlato in conferenza stampa. Domani c'è Svezia-Spagna, primo capitolo del nuovo ciclo della nazionale dopo l'addio di Jorge Vilda: "Io non sono lui" aveva dichiarato la nuova allenatrice nella conferenza stampa di presentazione.