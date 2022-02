Ndombele, il retroscena: dal Tottenham al Lione con soldi messi di tasca sua…

Il centrocampista è voluto tornare ad ogni costo in Francia

Si parla solo di un prestito, ma abbastanza per renderlo felice. Tanguy Ndombele ha fatto di tutto per lasciare il Tottenham nella sessione di calciomercato invernale e tornare al Lione dove è sempre stato bene. L'Equipe rivela anche un curioso retroscena che fa capire quanto fosse forte la volontà del giocatore di vestire di nuovo la maglia del club transalpino.

Ceduto agli Spurs nel 2019 proprio dal club francese, Ndombele ha avuto il suo spazio in Inghilterra ma col passare del tempo non pare essersi trovato troppo bene. Ecco perché dopo due stagioni ha scelto di ritornare in Francia e avrebbe contribuito in modo importante a rendere questo suo passaggio concreto.