Né Cantona né Neville: Ferguson elegge suo miglior capitano al Manchester United

L'ex storico manager Red Devils elegge il miglior capitano avuto nella sua lunga gestione al club

Sir Alex Ferguson elegge il miglior capitano avuto nel corso dei tanti anni di gestione del Manchester United. Nel corso della presentazione del film sul leggendario Bryan Robson, come riportato anche dal Sun, l'ex manager Red Devils non ha avuto dubbi sul scegliere quello che per lui è stato il leader massimo tra tutte le grandi stelle allenate in terra inglese.