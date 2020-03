Nell’Hannover spunta un altro caso di positività al Coronavirus

Cresce l’allarme Coronavirus. Una dopo l’altra le Federazioni calcistiche in Europa stanno annullando e rinviando parecchie gare. In Italia dopo Rugani, anche Gabbiadini è risultato positivo al Covid-19 e ora le squadre di Serie A si stanno chiudendo in quarantena. La situazione non è migliore in Germania dove un tampone fatto su un altro giocatore ha dato esito positivo.

HANNOVER – Si tratta di Jannes Horn, difensore dell’Hannover che diventa così il secondo contagiato della squadra dopo il suo compagno Timo Hübers. Ad ufficializzare la notizia è lo stesso club con una nota apparsa sul sito ufficiale. L’Hannover ha inoltre aggiunto che i due giocatori sono asintomatici e che la squadra e lo staff sono stati messi in quarantena.