Nervi tesi tra Ferran Torres e Stefan Savic: rischiano 12 giornate di squalifica

Non solo il risultato del campo. La partita tra Atletico Madrid e Barcellona si è presa la scena pure per la "battaglia" senza esclusione di colpi tra il difensore dei Colchoneros Stefan Savic e il centrocampista offensivo o attaccante dei blaugrana Ferran Torres .

Come spiegato da Sport.es. se la commissione disciplinare dovesse considerare le loro azioni come un'aggressione, la punizione potrà essere decisamente pesante e potrebbe variare da quattro a dodici partite di sospensione. Se le loro brutte gesta verranno, invece, considerate solo come "gioco violento" la squalifica sarà minore. In questo caso, infatti, si parlerebbe di tre giornate di stop.