Neuer e l’addio di Flick: “Vissuta storia emozionante insieme…”

Il portiere dei bavaresi dopo l'annuncio dell'addio del mister

“È stata una storia emozionante per tutti noi", ha spiegato Neuer sul rapporto vissuto con Flick che, lo ricordiamo, era subentrato dopo l'addio di Kovac. "Abbiamo affrontato tutte le difficoltà come una squadra, abbiamo passato dei bei momenti insieme. Le sue parole dette prima noi della squadra? Penso sia stata molto importante. Era importante sapere cosa aveva da dire prima di annunciare pubblicamente la sua decisione. Soprattutto dopo un simile incontro. Questo è un segno che abbiamo un ottimo rapporto con lui".

Dello stesso avviso anche Muller: "Non ci ha fornito le sue ragioni ma sappiamo tutte le energie che ci ha messo in questo anno e mezzo. Diciamo che è stato un periodo molto intenso. Ci ha detto che andava via, ma non doveva spiegarci il motivo per il quale aveva deciso così".