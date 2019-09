Neuer: “Mi ritirerò quando non sarò più considerato indispensabile”

Qualche giorno fa riportavamo le parole di delusione di Marc-André ter Stegen perché non ancora titolare nella Germania nonostante le grandi prestazioni col Barcellona. Davanti nelle gerarchie infatti resiste Manuel Neuer, che dal ritiro della Nazionale ha parlato proprio della possibilità di ritirarsi in futuro: “Quando non sei più indispensabile e te ne accorgi, è difficile ogni giorno trovare motivazioni nuove. Oggi sento di essere ritenuto indispensabile qui in Nazionale e tutti sono felici di me, poi ovviamente devo rispondere sul campo. La mia longevità è il frutto del mio amore per questo sport”. Classe 1986, dal 2009 milita stabilmente nella Germania, con cui ha totalizzato 89 presenze e 82 reti subìte. Ha vinto il Mondiale in Brasile nel 2014.