Neuer torna a giocare col Bayern Monaco e arriva il record contro l’Hertha Berlino

In settimana si è parlato molto di lui a causa del tumore alla pelle ma Manuel Neuer, portiere della Germania e del Bayern Monaco, ha voluto subito cambiare trend sul suo conto riportando l'attenzione al calcio giocato. Il tedesco, in campo nella vittoria dei suoi contro l'Hertha Berlino in Bundesliga, è stato protagonista di un importante, e curioso, traguardo record.