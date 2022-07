Neuer perde il portafoglio, un tassista glielo restituisce: la ricompensa è ridicola

Curioso caso per Manuel Neuer : il portiere del Bayern Monaco ha recentemente dimenticato il portafoglio in un taxi, ma l'autista, accorgendosi di ciò, ha cercato di restituirlo al proprietario. Come riferisce la Bild, il portafoglio conteneva circa 800 euro, oltre a tutte le carte di credito del calciatore. Il tassista ha percorso un totale di 120 km nella speranza di trovare il portiere tedesco e quando i tentativi non hanno avuto successo, l'uomo ha contattato un assistente di Neuer e ha consegnato il portafoglio al giocatore.

Manuel Neuer ha deciso di ringraziare l'uomo e gli ha inviato una maglietta due settimane dopo come ricompensa. L'autista, però, non è rimasto soddisfatto, perché durante il viaggio ha speso circa 400 euro. "Un tale premio è una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con questa maglietta", ha detto il tassista. Ora l'uomo ha deciso di mettere in vendita il cimelio del portiere tedesco per provare a recuperare i soldi spesi durante il tragitto.