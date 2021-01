Nevicata intensa in Turchia: i giocatori del Sivasspor… spariscono in campo

La neve è stata sicuramente protagonista indiscussa in questo inizio di 2021. Dopo la bufera Filomena che si è abbattuta pesantemente sulla Spagna, stavolta è la Turchia a fare i conti con le nevicate. E anche il calcio subisce le conseguenze del maltempo.

MIMETISMO

Un esempio di questa situazione è stato sicuramente il match tra Basaksehir e Sivasspor. La formazione in trasferta ha deciso di scendere in campo con una divisa completamente bianca. Una maglia che ha permesso agli ospiti di mimetizzarsi in mezzo al campo, diventando praticamente invisibili per gli spettatori del match. La gara è finita 1-1.