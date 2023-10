Neville, che stoccata: “Anche Giggs e Beckham fallirebbero in questo United”

Dura critica da parte di Gary Neville . L'ex calciatore del Manchester United , ora commentatore, ha analizzato i tanti aspetti riguardo la crisi della squadra di Erik Ten Hag. Cinque sconfitte in sole dieci gare di campionato. Male, troppo male per i Red Devils. La dimostrazione arriva proprio dall'ex difensore e dalle sue parole che non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni.

L'ANALISI: "Anche con un gruppo con giocatori estremamente talentuosi come quello con cui sono arrivato io a mio tempo, parlo di Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes. Se entrassero in questo ambiente oggi, sarebbero destinati al fallimento. Quindi non biasimo più i giocatori, non è loro la colpa" ha detto l'ex calciatore durante il proprio podcast "The Gary Neville Podcast". Continuando, ha esonerato da ogni colpa anche l'allenatore olandese Erik Ten Hag: "Il mister lo trovo fantastico. Non è colpa di un giocatore o della sua capacità, assolutamente. Ciò che serve, in questo caso, è che tutti si assumano le proprie responsabilità. La medicina per questa complicata situazione è dire: "Non ho ottenuto quello che volevo ottenere". Ma è una questione di fallimento culturale, e basta".