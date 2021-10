Neville consiglia Salah: “Deve provare ad andare al Real Madrid”

L'ex leggenda del calcio inglese sul futuro dell'egiziano del Liverpool

In Premier League è l'uomo del momento. Le sue giocate e i suoi gol stanno facendo impazzire i tifosi del Liverpool e tutti gli appassionati del pallone. Parliamo di Mohamed Salah che ha attirato le attenzioni anche di Gary Neville , storico ex calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese. Proprio la leggenda Red Devils, parlando a Sky Sports, ha voluto parlare dell'egiziano dandogli un consiglio e facendo una previsione sul suo futuro.

A MADRID - "Non credo che Salah resterà al Liverpool per il resto della sua carriera. È la mia visione personale", ha detto Neville. "È sempre stata quella la mia idea, ma potrei sbagliarmi. La Premier League sarebbe più debole se se ne andasse ovviamente ma se penso a qualcuno come Cristiano Ronaldo, Beckham, Mbappé. Non è solo una questione di soldi. C'è un progetto e c'è qualcosa che devono raggiungere nelle loro vite. Un qualcosa di personale. Giocatori simili devono giocare in certi club, devono andare a provare certe cose".E ancora: "Penso che Salah debba vivere un'esperienza al Real Madrid, al Bernabeu. Credo abbia fatto un lavoro incredibile al Liverpool. Ho sempre pensato che volesse una squadra come Psg, Real Madrid o Barcellona e adesso credo che andrà a prenderselo".