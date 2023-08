Neville critica Guardiola: “Ha sbagliato con Haaland. Ferguson non si sarebbe permesso”

Continua a far discutere in Inghilterra il comportamento di Pep Guardiola, allenatore del ManchesterCity. A fine primo tempo del primo match di Premier, il tecnico ha ripreso Haaland per qualche errore di troppo dopo aver segnato due gol. Sull'accaduto si è espresso Gary Neville, il quale ha definito inappropriato il comportamento dell'allenatore: "Probabilmente a qualcuno piacerà e dirà che è proprio questo il motivo della sua grandezza. Altri, come me, affermeranno che non è appropriato prendere pubblicamente la mano del tuo giocatore di calcio davanti alle telecamere".