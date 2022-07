Neville duro col Barcellona: “Un club disperato. Ecco perché vuole la Superlega”

Nelle scorse il Barcellona ha annunciato pubblicamente la seconda parte dell’accordo con Sixth Street, il fondo che acquisirà un ulteriore 15% dei diritti tv della Liga del club catalano per i prossimi 25 anni. L’intesa fa seguito alll’acquisizione precedentemente annunciata del 10% dei diritti televisivi, per la cifra di 207,5 milioni di euro (e una plusvalenza di 267 milioni), somma utile a salvare il bilancio 2021/22. Di questo ha voluto parlare via social Gary Neville, non risparmiando una dura critica al club catalano.