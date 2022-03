Neville: “Futuro Cristiano Ronaldo? Decide lui se andare via dallo United…”

L'ex stella Red Devils sul futuro del portoghese

Redazione ITASportPress

Una tripletta fantastica che ha regalato al Manchester United il successo sul Tottenham. Cristiano Ronaldo torna protagonista in maglia Red Devils e risponde a suon di gol alle recenti vicende che lo davano in rotta di collisione col club e con l'allenatore. Gary Neville, storica leggenda della società inglese, parlando a Sky Sports ha detto la sua sul portoghese ma anche su cosa aspettarsi per il futuro.

La gara ha, infatti, riaperto il dibattito sulla possibile permanenza o meno del numero sette: “Sarà una decisione che prenderà Cristiano Ronaldo, non il club. Il punto è se lui abbia o meno voglia di restare. Gli manca un altro anno di contratto e credo che dipenderà molto dal progetto. Per la sua grandezza e la sua carriera lui è esigente, vuole vincere ogni partita. Ovviamente ci sono cose che lui non può fare: sicuramente non può essere un uomo per una squadra che punta a fare un pressing alto".

Infine i complimenti per la tripletta e gli 807 gol in carriera: "La fiducia che CR7 ha nei suoi mezzi è incredibile. Penso che lo United debba tutto a lui per questa vittoria sul Tottenham", ha concluso Neville.