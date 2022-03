Neville: “Il Manchester United ora è l’effetto di 10 anni di cattiva gestione”

Il commento dell'ex bandiera del club

Non si placano le polemiche dopo il derby perso dal Manchester United contro il City. Diversi i commenti negativi arrivati verso i Red Devils. Su tutti quello di Gary Neville , storica bandiera del club. In modo particolare, l'ex difensore si è concentrato su un dato che è diventato virale sul web: il possesso palla delle due squadre.

Prendendo spunto dai numeri che davanti il City di Guardiola con un possesso palla del 92% negli ultimi 15 minuti giocati nella partita, Neville ha scritto su Twitter un messaggio piuttosto pesante indirizzato a tutto l'ambiente dello United: "Nuova alba per lo United con Richard Arnold come CEO e un nuovo manager in arrivo, ma ieri (domenica ndr) è stato un modo decisamente appropriato per ricordare a "Ed Woodward/Glazer" gli ultimi 10 anni di cattiva gestione".