Neville, la confessione: “Valverde mi ha fatto sentire un burattino, Simeone mi ha strangolato…”

Nel passato dell’ex difensore Gary Neville c’è stata anche l’esperienza sulla panchina del Valencia. Un’avventura poco fortunata, durata solamente 16 partite e della quale, come riporta AS, l’inglese è tornato a parlare in queste ore.

CONFESSIONE – “E’ stata dura, ho affrontato qualcosa per cui non ero preparato. La stampa è stata brutale, ho lasciato molte conferenze stampa con la sensazione di essere stato messo in discussione. Non c’era nessuno a sostenermi. Ricordo che Valverde, contro di me, cambiò tre volte sistema di gioco, come se stesse giocando: mi ha fatto sentire un piccolo burattino. Simeone? Ho avvertito che mi stava strangolando, mi ha torturato per novanta minuti. Alla fine della partita mi ricordo che andai per stringergli la mano, ma lui mi passò accanto senza fermarmi. Non mi piacque, non fu rispettoso”.