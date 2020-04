Neville, la rivelazione: “CR7? Ferguson non volle farlo capitano, altrimenti Rooney sarebbe impazzito…”

Curioso retroscena svelato da Gary Neville, ex difensore e capitano del Manchester United dal 2005 al 2011. L’inglese, ai microfoni di Sky Sports, ha rivelato il perché l’allora tecnico Alex Ferguson non abbia mai voluto dare la fascia di capitano a Cristiano Ronaldo.

FASCIA – “Io mi infortunai un anno dopo la mia nomina a capitano e fu molto difficile. Dissi a Ferguson di non essere più in grado di ricoprire quel ruolo e che c’erano tanti giocatori adatti a svolgerlo, come Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes, Evra e Van der Sar. Il tecnico, però, non ne volle sapere: disse soltanto che ci saremmo alternati io e Giggs. Se l’avesse data a Ronaldo, diceva, Rooney sarebbe impazzito. Se l’avesse data a Rooney sarebbe invece impazzito Cristiano”.

