Neville: “Liverpool ombra di se stesso. Più che heavy metal sembrano suonare il basso”

10 punti in classifica con otto gare all'attivo. L'avvio di stagione del Liverpool non è stato affatto come ce lo si attendeva. Sono già quattordici le lunghezze di distanza dalla vetta occupata dall' Arsenal capolista. Gunners che sono stati i killer proprio dei Reds nell'ultimo turno di campionato. A proposito della sfida tra le due potenze inglesi ha parlato Gary Neville nel suo podcast per Sky Sports. Il commento dell'ex stella del Manchester United è stato decisamente duro verso la formazione guidata da Klopp .

Facendo riferimento alla partita tra Arsenal e Liverpool poi finita 3-2 per i Gunners, Neville ha detto: "Nel primo tempo pensavo che i Reds avessero reagito molto bene. Ma il secondo tempo è stato più inquietante: sembravano l'ombra di se stessi. In generale, il loro gioco in questo particolare momento infastidirà Jurgen Klopp, non tanto con la palla ma in generale lo stile in cui hanno affrontato la gara, la capacità di pressare e dare fastidio ai rivali. Tutti sappiamo che Klopp è arrivato in Inghilterra con uno stile di gioco heavy metal (spumeggiante/aggressivo ndr) che era la sua premessa di calcio, eppure ora è come se il Liverpool suoni il basso".