Neville: “Lo United è da terzo posto. Il City e l’Arsenal gli sono davanti”

L'ex difensore del Manchester United Gary Neville non crede nell'inserimento dei Red Davils nella corsa per il titolo nazionale e mette davanti il Manchester City e l'Arsenal: “C'è chi è certo che il Manchester United dovrebbe ora lottare per il titolo. Guardando il livello dell'Arsenal e quanto bene ha fatto il Manchester City, penso che sia irrealistico dire che il Manchester United dovrebbe lottare per il titolo. Continuo a pensare che il terzo posto e un trofeo sarebbero un gran successo, ma capisco da dove provenga la pressione e si chiede di più al club dopo aver speso tanti soldi con Eric ten Hag", ha detto Neville al Daily Mail.