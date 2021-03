Neville mastica amaro: “Eliminazione Manchester United da FA Cup mi ha demoralizzato. Ero in macchina e speravo ma…”

Gary Neville è deluso per l’eliminazione del Manchester United dalla FA Cup. Non si nasconde l’ex calciatore e leggenda Red Devils che nel corso del suo podcast per Sky Sports racconta le emozioni e l’amarezza per l’uscita della squadra di Solskjaer dalla competizione per mano del Leicester.

Neville: “Ero in macchina e ci speravo. Ma…”

“Sinceramente speravo che il Manchester United andasse avanti. Ero convinto si potesse fare davvero bene in trasferta e che ci fossero le premesse per poter giocarsi il titolo di FA Cup successivamente”, ha detto Neville. “Non perché nella semifinale ci sarebbe stato il Southampton ma in generale perché credevo potesse essere una grande occasione per vincere un trofeo. So che ad inizio stagione il secondo posto in Premier League sarebbe stato l’obiettivo principale ma davvero, vincere un trofeo per la squadra adesso sarebbe stata una vera opportunità”.

E ancora: “Come fan del Manchester United sono deluso, demoralizzato. Ero in macchina e seguivo la partita. Quando ho sentito del secondo e del terzo gol però ho capito che sarebbe stata un’occasione persa. Mi dispiace perché adesso per vincere un trofeo c’è solo l’opportunità in Europa League. La FA Cup sarebbe stata una bella cosa da potersi giocare”.