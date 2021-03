Neville, parola da ex: “Se Solskjaer vuole avere successo allo United dovrà vincere la FA Cup non solo arrivare secondo in campionato”

Una buona stagione e tante piccole soddisfazioni, ma per fare il passao decisivo verso un ritorno al vertice servirà portare a casa un trofeo. Questo in sintesi il pensiero di Gary Neville, storica bandiera del Manchester United, che su Sky Sports, nel corso del suo podcast, ha detto le linee guida per il successo per Ole Gunnar Solskjaer.

Neville e gli obiettivi dello United

“La settimana appena trascorsa dal Manchester United è stata positiva. Hanno vinto contro il City, poi hanno pareggiato in campionato e in Europa League”, ha commentato Neville. “Tutto questo è positivo perché credo che fossero un po’ agitati per l’importanza degli impegni. Ma adesso serve confermarsi e se Solskjaer vuole avere successo al Manchester United non basterà arrivare secondo in campionato“.

“Credo che lo step importante per tornare ad essere una squadra competitiva è vincere un trofeo. La FA Cup o la Coppa di Lega inglese sono trofei importanti che spesso hanno dato il là, a chi ha vinto, per tornare al vertice. Solskajer deve portare a casa un trofeo per avere successo. Vincere darebbe una dose importante di fiducia anche per lottare ad armi pari col City nella prossima stagione”.