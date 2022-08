Neville: “Se Cristiano Ronaldo se ne va, lo United terminerà in fondo alla classifica”

Il commento dell'ex bandiera del club.

Partenza negativa per il Manchester United in Premier League che dopo due giornate vede la casella dei punti ancora ferma a quota zero, ma soprattutto quella delle reti prese essere già a 6 con una sola all'attivo. Le difficoltà della nuova gestione Ten Hag potrebbero anche essere legate al futuro e ai malumori di Cristiano Ronaldo che, nel bene o nel male, fa sempre parlare di sé.

Il portoghese potrebbe essere vicino all'addio ma secondo Gary Neville, l'eventuale partenza potrebbe essere molto dura da digerire sotto l'aspetto sportivo.

Parlando a Sky Sports UK, l'ex difensore Red Devils ha commentato: "Il problema è che se il Manchester United perde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione in fondo alla classifica del campionato inglese".

Nell'analisi dell'ex campione, anche un pensiero più preciso sui giocatori: "Il Manchester United è diventato un cimitero per i giocatori. "Il 75% dei giocatori non ha funzionato, il 20% sono stati trasparenti come l'ambra: solo il 5% è andato bene. Solo due giocatori hanno dimostrato il loro valore in termini di prestazioni: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic".

Un vero e proprio allarme, quello lanciato dall'ex leggenda del club. Staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine del mercato.