Neville senza mezzi termini: “Gli acquisti del Chelsea? Folli”

Ha sicuramente generato grande stupore la campagna acquisti invernale (e non solo) del Chelsea . Tantissimi i giocatori arrivati in quel di Londra e, per giunta, non certo a prezzi di saldo. La conferma è stato anche l'ultimo arrivato, Enzo Fernandez, prelevato dal Benfica per 120 milioni. Cifre esagerate che Gary Neville , storico ex difensore inglese, a Sky Sports ha commentato senza giri di parole.

"Cucurella per 64 milioni di sterline ed Enzo Fernandez per 107, uno è un esterno e uno un regista. Il tetto per questo tipo di giocatori dovrebbe essere non oltre i 60 milioni, giocatori come Rodri, Fabinho, Casemiro", ha detto Neville. Poi, motivando il suo pensiero: "Questi calciatori non segnano 30 gol a stagione, quindi perché vengono spesi tutti quei soldi? Cosa ottieni con questi investimenti? Mi sembrano trasferimenti strani. Non sto dicendo che non siano forti, potrebbero essere fantastici in Inghilterra. Ma questo tipo di investimenti sono folli".