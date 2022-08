Neville si rivolge a Cristiano Ronaldo: “Serve la verità. Non aspettare, parla ora”

Nelle scorse ore un messaggio sui social ha rotto il silenzio che accompagnava da qualche tempo Cristiano Ronaldo : " "Tra due settimane saprete la verità dopo tante bugie lette sui media", le parole del portoghese. Poche righe che non sono bastate a Gary Neville , ex storica leggenda del Manchester United , per comprendere cosa stia accadendo tra le fila Red Devils tra campo e mercato.

Ecco perché l'ex difensore, rivolgendosi direttamente all'attaccante portoghese, ha deciso di pubblicare un messaggio senza giri di parole. Su Twitter, Neville ha infatti scritto: "Perché il più grande giocatore di tutti i tempi (secondo me) deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi del Manchester United? Alzati in piedi ora e parla", ha scritto l'ex difensore. "Il club è in crisi e ha bisogno di leader che possano guidarlo. È l'unico che può prendere in mano questa situazione!".