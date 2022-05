Neville sul futuro di Eriksen: “Può giocare in grandi club come Liverpool o City”

Le parole dell'ex calciatore inglese

Christian Eriksen è finalmente tornato a giocare in questa stagione dopo i problemi cardiaci accusati a Euro 2020. Il centrocampista, dopo aver rescisso il contratto con l' Inter , ha fatto il suo ritorno in Premier League al Brentford . Il danese ha dato il suo grande apporto per raggiungere l'obiettivo salvezza, conquistato anche con ampio anticipo. Ora il suo futuro appare incerto: l'ex nerazzurro potrebbe infatti approdare in una big del calcio inglese. Sull'argomento è intervenuto Gary Neville , ex Manchester United e attuale opinionista. Queste le sue parole a Sky Sport UK:

"Penso che Eriksen verrà preso da un grande club. Potrebbe mostrare lealtà al Brentford per quanto ha fatto per lui. Ma può giocare per Manchester City, Liverpool e per ogni altro club tra le prime sei. Non dico giocare ogni settimana. Se il Liverpool cerca un centrocampista che possa sostituire Thiago Alcantara, che ogni tanto è infortunato, perché non Eriksen? È un grande professionista, un grande giocatore. Ha qualità incredibili, alcuni suoi passaggi contro il Manchester United sono stati fuori dal mondo. Il problema col Tottenham è se può giocare in quel sistema con i due centrocampisti".