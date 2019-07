New York Times: la UEFA ha nascosto i problemi del Psg

Duro attacco del New York Times. Il noto quotidiano ha puntato l’indice contro il rapporto tra il Paris Saint-Germain e la UEFA, accusando l’organo amministrativo europeo di aver nascosto i problemi del club francese in materia di fair play finanziario.

RAPPORTO – Il giornale ha pubblicato un rapporto investigativo nel quale vengono evidenziate le possibili irregolarità del Psg nel 2017, con la UEFA che non avrebbe investigato con la dovuta accuratezza su quanto accaduto nell’estate, quando i parigini acquistarono Neymar e Mbappé. La UEFA, inoltre, non avrebbe imposto alla società di Al-Khelaifi le dovute sanzioni, che non avrebbe rispettato quelli che sono i parametri legati al fair play finanziario.