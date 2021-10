Newcastle, c’è anche Rangnick per la panchina

Il club inglese potrebbe affidare la panchina all'ex del Lipsia

L'ex direttore sportivo e tecnico del RB Lipsia, Ralf Rangnick, ora legato da un triennale alla Lokomotiv Mosca come capo dello sport e dello sviluppo, avrebbe intenzione di tornare ad allenare. Noto in Italia per la trattativa sfumata con il Milan, Rangnick sarebbe interessato alla possibilità di sbarcare in Premier League, dove potrebbe arrivare un'offerta dalla nuova proprietà araba del Newcastle.

SOGNO PREMIER - Dopo essere stato vicino a diventare tecnico di Eintracht Francoforte e Schalke 04, l'ex Hoffenheim sogna da sempre di allenare in Inghilterra e se gli verrà data la giusta opportunità, il suo desiderio potrebbe avverarsi. Occasione che potrebbe arrivare in caso di chiamata dei Magpies, la nuova squadra del fondo privato saudita, il PIF che fa capo al principe ereditario dell'Arabia Saudita, Bin Salman. Oltre a Rangnick, c'è anche un altro ex allenatore della Bundesliga, per la precisione del Borussia Dortmund, Lucien Favre; sarebbero entrambi i principali candidati per la panchina del club inglese.