Il tecnico resta per il momento a Sky

L'ex allenatore di Inter, Juventus e Chelsea Antonio Conte non ha alcun interesse a proseguire la carriera al Newcastle. Lo riporta The Sun che scrive che il 52enne tecnico seppur un buon profilo per gli investitori sauditi, non vuole guidare la squadra. Conte dopo aver lasciato l'Inter, fa l'opinionista di Sky.