Newcastle in finale di Coppa costretto a schierare Karius fermo da 2 anni

Oggi il Newcastle nel match casalingo contro il Liverpool nella partita del 24esimo turno di Premier League ha perso 2-0. Al 22' è stato espulso il portiere del Newcastle Nick Pope per aver preso la palla con le mani fuori dall'area di rigore. Pope sarà costretto a saltare la finale di Coppa di Lega inglese contro il Manchester United in programma il 26 febbraio a Wembley. In porta andrà Loris Karius, terzo portiere dei "Magpies", che ha giocato la sua ultima partita ufficiale nel febbraio 2021. Il fidanzato di Diletta Leotta potrà giocare perchè il secondo portiere del Newcastle lo slovacco Martin Dubravka non potrà essere utilizzato a Wembley avendo giocato la prima parte della stagione proprio con il Manchester United, che lo ha schierato proprio in Coppa di Lega. I tifosi del Newcastle hanno già i brividi perchè temono che Karius possa ripetere le "papere" di Liverpool e Benfica.